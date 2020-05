Cathy Hummels: Baby-Beichte! Sie lässt die Bombe platzen

Reddit this

Vor rund zwei Jahren kam der kleine Ludwig zur Welt. Seitdem stellt er das Leben von Cathy und gehörig auf den Kopf! Jetzt plaudert die stolze Mama über das Leben mit ihrem Knirps und die weitere Familienplanung.

Cathy Hummels: Große Sorge!

Überraschende Baby-Beichte

Die Einschränkung des öffentlichen Lebens geht natürlich auch an Cathy nicht spurlos vorbei und sie arbeitet derzeit im Home Office. „Ich versuche, Ludwig so weit es geht einzubeziehen. Er ist ja erst zwei und versteht es noch nicht, warum er derzeit nicht zum Spielen raus darf und seine Freunde nicht treffen darf. Aber wir bekommen das gut hin“, erklärt sie im Interview mit „Bild“. Zum Glück greift Mats ihr tatkräftig unter die Arme!

Und wie sieht es mit weiterem Nachwuchs aus? „Im Moment tatsächlich nicht“, enthüllt die Influencerin. „Ich bin derzeit glücklich, so wie es ist. Ich möchte mich auch noch beruflich verwirklichen. Aber sagen wir es so: Es passiert so, wie es passiert.“

