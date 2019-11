Cathy Hummels: Böse Demütigung von Ehemann Mats

Nicht nur auf dem Rasen ist er ein Weltmeister. Mats Hummels hält auch den Rekord im Herzchen-Verteilen auf . Nur nicht bei seiner eigenen Frau Cathy…

„Du bist die vermutlich schönste Frau Deutschlands. Deine Ausstrahlung ist der absolute Hammer! Ich bin absolut fasziniert von dir, Lena“, schwärmt ein Instagram-User unter dem neuesten Bikini-Foto von Lena Meyer-Landrut. Ähnlicher Meinung scheint auch BVB-Star Mats Hummels zu sein. Denn der versah dieses und noch einige weitere sexy Postings der Sängerin mit einem Herzchen. Zu Recht – schließlich ist Lena optisch wirklich eine Granate. Wäre da nicht noch seine eigene Ehefrau . Denn die präsentierte sich jüngst auf Instagram ebenfalls in knappen Zweiteilern am Strand von Dubai – nur bei ihr fehlt unter den „Gefällt mir“-Klicks von Mats jede Spur!

Wie lange macht Cathy Hummels das noch mit?

Alles nicht so schlimm – könnte man denken. Doch bereits in der Vergangenheit führte die Online-Aktivität des fleißigen Klickers – äh, Kickers – zu bösen Vorwürfen. Das ging sogar so weit, dass Cathy sich zu einem kleinen Scherz hinreißen ließ. Weil sie ohne Mats zu einem Event kam, sagte sie: „Mein Mann war gestern nicht dabei, weil Bayern heute ein wichtiges Spiel hat. Also nicht wegen Lena…“ Doch bei den neuen Entwicklungen dürfte Cathy das Lachen wohl endgültig vergehen…

