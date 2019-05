Cathy Hummels: Das sind ihre ultimativen Sommer-Styling Tipps!

Der Sommer steht in den Startlöchern! Doch was ist gerade angesagt? Wir haben bei Cathy Hummels nachgefragt und sie hat uns ihre ultimativen Styling-Tipps für die warme Jahreszeit verraten.

und gehören zusammen, wie und Sonnenschein. Immer wieder ist die dabei zu beobachten, wie sie einen Wow-Auftritt nach dem anderen hinlegt. Doch was sind eigentlich Cathys Styling-Tipps für den Sommer? Wir haben sie beim "Milka Charity-Blobbing-Event" getroffen und ein wenig mit ihr über Mode geplaudert...

Klau den Look von Cathy Hummels!

Zwei Styling-Tipps von Cathy Hummels für den Sommer

Wie Cathy verrät, ist sie ein absoluter Fan von High-Waisted. So erklärt uns die Power-Frau: "Ich finde High-Waisted so toll, weil man einfach einiges damit kaschieren kann. Man muss sich einfach keine Sorgen machen, auch wenn man mal zu viel gegessen hat. Man gibt einfach immer eine super Figur damit ab." Auch High-Waisted Hotpants sind für Cathy im Sommer ein absolutes Must Have! Und was zieht die schöne Frau von obenrum an? Cathy erklärt: "Bodys! Langarm-Bodys oder Kurzarm-Bodys sehen zu einer High-Waisted Jeans mit Wedges absolut klasse aus. Das ist mein perfekter Sommer-Style." Und hat Cathy auch ein Lieblings It-Piece?

Auf dieses Sommer It-Pieces schwört Cathy Hummels

Was Cathys Sommer-It-Piece anbelangt, ist sie absolut klassisch unterwegs. So verrät sie: "Eine coole Sonnenbrille ist für mich unverzichtbar. Sie macht einfach so viel aus!" Cathy fügt sie hinzu: "Sonnenbrillen sind einfach super praktisch! Man muss sich nicht immer schminken, sondern setzt einfach die Sonnenbrille auf und sieht immer super aus." Wie Cathy weiter berichtet, wird sie im Juli wieder bei der in Berlin zu Gast sein. Mal sehen, mit welchen neuen, tollen Outfits uns die Beauty bei dem Mode-Event überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!