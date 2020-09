Cathy Hummels: Die Beauty bringt erste Modekollektion mit ihrem Label "The Helping Leopard" auf den Markt!

Das Cathy Hummels in Sachen Mode einiges auf dem Kasten hat, ist definitiv nichts Neues. So ließ die Beauty bereits in der Vergangenheit ihrer Kreativität freien Lauf und brachte unter anderem eigene Dirndl- und Schuhkollektionen auf den Markt. Nun hat Cathy erneut den Design-Bleistift in die Hand genommen und ein paar tolle Teile für ihr Label "The Helping Leopard" entworfen, mit dem sie im April 2020 bereits mit einer eigenen Kollektion von Community-Masken überraschte!