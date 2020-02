Cathy Hummels: Diese Foto sorgt für einen Shitstrom!

Was ist nur bei den Fans von los? Aktuell weilt die Beauty in Thailand, weil sie dort für einen Moderations-Job vor der Kamera steht. Via "Social Media" versorgt die ihre Fans dabei immer wieder mit einer Reihe von Schnappschüssen, die Einblicke in ihren Alltag geben. Eines ihrer jüngsten Fotos sorgt nun jedoch für besonders viel Negativ-Kommentare...

Cathy Hummels: Traurig, was sie jetzt ertragen muss!

Cathy teilt Bild mit ihren Anhängern

Via " " teilt Cathy nun einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihrer Community, auf dem sie mit ihrem Sohn Ludwig zu sehen. Dazu kommentiert Cathy: "(...) Man muss nur an sich glauben. Aber einfach ist es nicht, vor allem wenn man selbst auch ein paar Probleme hat. Schlafen fällt mir bei der Hitze schwer und mein Magen muss sich auch an das Essen hier gewöhnen (...)." Doch was folgt, ist jede Menge Kritik an Cathy und ihrer Einstellung...

Cathys Fans sind sauer

Wie unter dem Post von Cathy deutlich wird, haben ihre Anhänger bei diesem Foto überhaupt kein Verständnis für ihr Idol. So schießen sie: "Wenn man sonst keine Probleme hat... und für alles Weitere ist ja deine Travel Nanny mit dabei. Tu bitte nicht so, als ob Du es schwer hättest im Vergleich zu anderen Müttern" sowie "Ich würde einfach noch eine Nanny mehr mitnehmen". Oh je! Doch zum Glück ist der Großteil der Kommentare positiv: "Du machst das toll. Nimm dir auch mal eine kleine Auszeit und erhol dich." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Cathy von den Negativ-Kommentaren nicht die Laune verderben lässt.

