Cathy Hummels: Dieser Mann macht sie nun glücklich

Das letzte gemeinsame Bild von sich und Mats postete Cathy Anfang Januar. Seitdem herrscht Funkstille. Wenn sie über ihren Mann spricht, nennt sie ihn nur "Ludwigs Papa". Der gemeinsame dreijähriger Sohn soll das Einzige sein, was das Paar noch verbindet. "Manche der giftigsten Menschen sind als Freunde und Familie verkleidet", schrieb Cathy erst vor Kurzem auf ihrem Instagram-Kanal. Und weiter: "In letzter Zeit wurde ich menschlich oft enttäuscht." Ein Seitenhieb gegen Mats? Während die "Kampf der Realitystars"-Moderatorin betonte, an der Ehe arbeiten zu wollen, scheint Mats mit der Beziehung abgeschlossen zu haben. Und endlich ist das auch bei Cathy angekommen. Denn jetzt ist auch sie wieder auf Flirt-Kurs. Und ihr Auserwählter ist kein Unbekannter. Bei einem Interview mit Paco Herb (25), dem diesjährigen "Love Island"-Gewinner, soll der Funke übergesprungen sein. Cathy hob sogar sein T-Shirt hoch, um seine Bauchmuskeln zu bewundern. Ganz nach dem Motto: Mats, was du kannst, kann ich schon lange.

Noch ist Paco offiziell Single: "Ich habe meine Ansprüche. Nur so können wir zu 100 Prozent mit unserem zukünftigen Partner glücklich werden", erklärt er seinen Beziehungsstatus. Eine Einstellung, die Cathy ganz sicher gefallen wird …