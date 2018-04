Cathy Hummels: Dieses Bild schockiert ihre Fans

Im Januar kam Cathy (30) und Mats Hummels (29) erster gemeinsamer Sohn Ludwig zur Welt. Seit seiner Geburt lässt die Spielerfrau ihre Fans auf Instagram an ihrem Leben als Mama teilhaben. So auch mit einem aktuellen Foto, das ihren Fans allerdings so gar nicht gefällt...

Cathy Hummels: "Frohe Ostern von Hot Mama"

Auf dem Schnappschuss zu sehen: Cathy Hummels, wie sie im Bikini vor einer Felswand im Wasser steht und in die Kamera lächelt. Dazu schreibt sie: "Frohe Ostern von Hot Mama (Achtung: Ironie, für alle die es mal wieder nicht verstehen und sich darüber aufregen)."

Einige Fans sind schockiert

Als hätte die 30-Jährige es prophezeit, passierte genau das: Einige ihrer Follower waren schockiert! "Dezent eingebildet...", schreibt ein User in die Kommentare auf Cathy Hummels Instagram-Profil.

"Vollkatastrophe das Outfit ... wieso lässt dich Mats so rausgehen?" und "Was für eine Selbstbeweihräucherung", zwei weitere.

Cathy Hummels: Ehemann Mats mit einer anderen Frau erwischt!

Andere Follower bewundern Cathy Hummels für ihren After-Baby-Body

Dennoch: Neben diesen negativen Kommentaren finden sich unter dem Bikini-Foto von Cathy Hummels auch jede Menge positive Meinungen.

Ihre Fans bewundern die Neumama, dafür, dass sie nur drei Monate nach der Geburt schon wieder so toll aussieht und machen ihr Komlimente.