Das nicht nur eine absolute Karriere-Frau ist, sondern auch in ihrer Mama-Rolle absolut erstklassige Arbeit leistet, ist definitiv nicht Neues. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Hummels-Nachwuchs aus? Seit der Geburt von Baby Ludwig warten alle Fans schon sehnsüchtig darauf, dass Cathy und Mats ein zweites Baby bekommen. Hat das Warten bald ein Ende?

Cathy Hummels lüftet das Baby-Geheimnis!

Mit ihrem jüngsten " "-Post wollte Cathy ihren Fans eigentlich nur ihr Outfit vorstellen. In einem all-over-black-Look ist Cathy dabei zu sehen, wie sie liebevoll mit Baby Ludwig vor der Kamera spielt. Doch vor allem ihr Kommentar zu dem Bild sorgt bei ihren Fans für besonders viel Aufmerksamkeit. So schreibt Cathy: "Auf dem Weg nach Berlin - ich wollte eigentlich ein Outfit Bild für euch machen, aber ein kleiner jemand ist immer reingekrabbelt! Ok besser geht nicht. Und NEIN ich bin nicht schwanger, Hose trägt auf. (Ist bestimmt die Hose, da bin ich mir sicher)." Was für eine Überraschung! Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, ob Cathy in anderen Umständen ist, liefert die mit ihrem Post eine ehrliche Antwort: Sie ist nicht schwanger! Ihre Fans zeigen sich trotzdem absolut begeistert...

Cathy Hummels: Ihre Fans überschütten sie mit Komplimenten

Wie unter dem Bild von Cathy deutlich wird, hat sie mit dem Schnappschuss bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Süß ihr beiden, liebe Cathy" sowie "Du siehst fantastisch aus". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, wann uns Cathy mit dem nächsten Mama-Baby-Schnappschuss überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!