Cathy Hummels: Dieses Outfit sorgt für Aufruhr!

liebt . Mit ihrem coolen Style begeistert sie regelmäßig die Netzgemeinde. Doch mit diesem Look hat sie total ins Klo gegriffen...

Cathy Hummels zeigt: So schön war Ludwigs Taufe

Fans kritisieren Cathys Hippie-Look

Am Freitag fand die Taufe von Sohn Ludwig am Tegernsee statt. Auf postete Cathy stolz ihr Outfit für die Feier. Im bunten Jumpsuit und mit Bandana um den Kopf strahlte sie in die Kamera. "Irgendwie habe ich mich in die 70er Jahre zurück verirrt, aber wisst ihr was? Wir hatten alle so viel Spaß beim Feiern der Geburt von Ludwig", kommentierte die 30-Jährige den Schnappschuss.

Bei den Fans kam ihre schrille Kleidung allerdings überhaupt nicht gut an. "Ich hätte mich geschämt, wenn meine Mutter so bei meiner Taufe rumgelaufen wäre", schrieb ein Follower. Ein anderer meinte: "Für die Kirche völlig unangebracht."

Cathy Hummels: Arzt Schock!

"Jeder sollte so farbenfroh sein dürfen, wie er will"

Diese harte Kritik kann Cathy natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Auf Instagram veröffentlichte sie jetzt ein Statement zu ihrer ungewöhnlichen Kleiderwahl. "Also ich sehe das so: In der Kirche war ich natürlich feiner gekleidet, aber danach wurde gefeiert. Unsere Zeremonie für Ludwig war nicht klassisch, dafür modern und einfach so wie wir sind. Sehr kreativ, ein wenig verrückt, aber schon die Tradition liebend", ließ sie ihre Fans wissen. "Ich mag bunte Farben, ich mag generell Farben, auch die Welt sollte farbenfroher sein und vor allem sollte jeder so farbenfroh sein dürfen, wie er will. Oder?"

Recht hast du, Cathy!