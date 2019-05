Cathy Hummels: Dieses Outfit sorgt für Wirbel!

ist eine echte Fashionista! Regelmäßig begeistert sie ihre Fans mit ihren stylischen Outfits. Doch mit diesem Look hast sie voll daneben gegriffen...

Dieses Outfit sorgt für Diskussionen

Auf ihrem aktuellen -Foto posiert sie in einem orangfarbene Shirt und Hose mit Batik-Muster. "Die Treppe direkt ins Meer...", schreibt sie zu dem Urlaubs-Schnappschuss aus Kroatien.

Doch bei den Fans kommt ihr Look überhaupt nicht gut an. "Was für ein beklopptes Outfit", "Sorry schreckliches Outfit. Die Schuhe passen überhaupt nicht, eigentlich passt gar nichts zusammen" und "Die Hose ist seltsam zu diesem Oberteil", ätzen sie. Immerhin können sich ein paar vereinzelte Follower für die ungewöhnliche Kombi begeistern. "Ich finde dein Outfit echt klasse. Langweilig kann schließlich jeder", findet ein User.

Cathy Hummels: "Hater-Kommentare sind mir egal"

Cathy macht die ganze Kritik sowieso nichts aus. "Diese Hater-Kommentare sind mir egal und müssen einem, ehrlich gesagt, auch egal sein. Man lernt mit der Zeit damit umzugehen", sagte sie kürzlich gegenüber "Promipool". "Du hast einen Weg: Entweder du verkriechst dich in eine Ecke und weinst, weil fremde Leute böse Sachen zu dir sagen, oder du bist glücklich und machst einfach dein Ding – ich habe mich für letzteres entschieden." Gut so, Cathy!