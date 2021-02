Cathy Hummels: Drama um Sohn Ludwig

"Ich hatte ein Fitting und dann kam der Schock-Anruf. So ein tapferer Junge", erzählt die besorgte Mama unter dem Foto. Damit der 3-Jährige nicht traurig ist, hat sich Cathy kurzerhand selbst ein Pflaster ans Auge geklebt. "Geteiltes Leid ist halbes Leid", findet sie. Was genau passiert ist, verriet Cathy allerdings nicht. Doch sie hat schon eine Idee, wie es Ludwig schnell wieder besser geht. "Jetzt gibt's Mama-Liebe und er darf mit mir das Fitting machen. Dann tut es hoffentlich nicht mehr ganz so weh..."