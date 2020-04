Cathy Hummels: Ehe-Drama! Mats lässt sie in der größten Not im Stich

Eigentlich sollten Paare jetzt noch mehr zusammenhalten als sonst… Aber im Hause Hummels gelten wohl andere Regeln. Inmitten der Corona-Krise scheint Mats seiner Frau Cathy keine große Stütze zu sein…

Völlig aufgelöst lud die Spielerfrau vor einigen Tagen mehrere -Videos hoch, in denen sie sich zum Thema Corona äußerte und erklärte, warum sie ihre Teilnahme bei der -Show „Schlag den Star“ absagen musste. Der Grund? Als sie gerade unterwegs zu den Vorbereitungen gewesen sei, habe sie einen Anruf erhalten: Ihr Onkel und ihre Tante wurden positiv auf Corona getestet! Auch die sonst immer gut gelaunte Cathy wirkte völlig fertig. Mit ernstem Blick starrte sie in die Kamera, sah aus wie ein Häufchen Elend. Ob das nur an der Schock-Diagnose lag?

Wie steht es um die Ehe von Cathy und Mats?

Nachdem vor etwa drei Wochen von einem einmonatigen -Zwei-Dreh zurück aus Thailand kam, gab es für sie offenbar ein Tabu-Thema. Ihr Mann Mats! Wochenlang keine Erwähnung auf Instagram, kein Pärchen-Selfie, nichts. Auch er hielt sich mit „Willkommen zurück“-Bekundungen zurück, Schweigen auf ganzer Linie. Ist da alles in Ordnung? Das Verhalten passte so gar nicht zu dem sonst so kameraverliebten Pärchen. Stattdessen sorgte Cathy für weitere Fragen, indem sie kommentierte, warum sie inmitten der Corona-Krise überhaupt noch draußen auf der Straße herumlaufe: „Ich muss raus, denn wer soll für mich einkaufen gehen? Ich bin 32 und ich lasse doch nicht meine Oma oder meine Eltern für mich das machen!“ Moment mal. Es gibt da doch noch Mats, oder? Der zeigte sich, während Cathy leidend in München filmte, gut gelaunt auf seinem Social-Media-Account, höchstwahrscheinlich aus Dortmund, beim Fußballgucken. Beruhigende, vielleicht ein paar aufmunternde Worte via Instagram an seine Frau zu Hause? Fehlanzeige.

Cathy Hummels: Traurige Trennung! Es bricht ihr das Herz!

Das fiel auch einigen Instagram-Followern von Cathy auf. Einer konnte sich die Frage nicht verkneifen und kommentierte: „Wo ist denn Mats?“ Ein anderer toppte das sogar und fantasierte: „Der reicht gerade die Scheidung ein!“