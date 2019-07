Cathy Hummels: Emotionaler Post über ihr Leben als Promi-Mama

Auch Promi-Kinder dürfen im Dreck spielen!

räumt mit allen Vorurteilen auf, wie ihr Leben mit Söhnchen Ludwig aussieht und erklärt: Trotz Promi-Status ist sie eine "Normalo"-Mama!

Ganz "normal": Cathy Hummels spielt mit Ludwig auf Spielplätzen

Auf Instagram schüttete die Spielerfrau ihren Fans ihr Herz aus und erklärte, dass sie nach einem Foto von Sohn Ludwig in dreckiger Spielplatzgarnitur zahlreiche irritierende Kommentare erhalten hätte:

"Der Kerninhalt der meisten Nachrichten war, wie toll es ist, dass ich auf einen normalen Spielplatz gehe, Ludwig sich dreckig machen darf und ob ich auch mit anderen “normalen” Mamis spreche oder Ludwig mit “normalen” Kindern spielen darf."

Reaktionen, die Cathy Hummels nahe gegangen seien, so fährt die junge Mutter fort:

"Ehrlich gesagt, bin ich sehr erschrocken darüber, weil das wirklich so weit hergeholt ist und ich die Begrifflichkeit “normal” in diesem Zusammenhang sehr befremdlich finde. Was denkt ihr denn von Mir oder von Leuten die in der Öffentlichkeit stehen?"

Wie andere Mütter liege auch Cathy Hummels nur das Wohl ihres Kindes am Herzen:

"Mir zumindest ist es scheiss egal, ob jemand berühmt ist oder nicht. Wenn ich jemanden mag, dann mag ich ihn und dann werden auch unsere (...) Schokoreiswaffeln geteilt", so die Ehefrau von , "Ich freue mich über alle Mamis und Kinder, die wir kennenlernen dürfen auf ganz 'normalen' Spielplätzen. Ludwig ist ein glücklicher Junge und das ist mir das Allerwichtigste."

Klar, dass sich bei diesem sympathischen Statement auch die Follower des Modeln freuen!