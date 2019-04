Cathy Hummels: Empörte Fans! Insta-Foto sorgt für großen Ärger

befindet sich gerade im Urlaub und genießt ihre Zeit in Kroatien in vollen Zügen. Natürlich lässt sie auch ihre Fans daran teilhaben und postet immer wieder coole Schnappschüsse von sich. Einer davon gefällt ihren Fans aber überhaupt nicht!

Fans wüten gegen Cathy Hummels

Auf dem Foto steht die 31-Jährige im Bikini auf einem Jet-Ski und grinst in die Kamera. Doch ihr toller Körper rückt schnell in den Hintergrund und unter dem Post bricht eine hitzige Diskussion aus. „Prima! Sehr umweltbewusst, mit einem Jet-Ski durch die Gegend zu brettern. Und es passt so gut zu Yoga. An Unglaubwürdigkeit nicht mehr zu überbieten“, ärgert sich ein Fan. „Schön das Meer verschmutzen“, fügt ein anderer hinzu.

Cathy Hummels: Affären-Schock! Jetzt spricht sie Klartext

Zu den Vorwürfen hat Cathy sich bisher noch nicht geäußert. Stattdessen teilte sie schon wenige Stunden später das nächste Foto von sich…