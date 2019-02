Cathy Hummels: Enthüllt! So hält sich die Power-Mami fit!

Ob in ihrer Rolle als Ehefrau, Mami, oder Geschäftsfrau: zeigt regelmäßig aufs Neue, dass sie einfach alles schaffen kann. Aber nicht nur in ihrem Alltag ist die Schönheit ein absolutes Allround-Talent. Auch in Sachen , und Sport dient Cathy für ihre Fans als absolutes Vorbild.

Doch was sind eigentlich ihre Tipps und Tricks, um so fit und strahlend zu bleiben?

Sophia Thiel: Fit im Winter! Auf diesen Smoothie schwört die Bloggerin!

Mit Cathy Hummels fit ins neue Jahr

Wie Cathy gegenüber "InTouch-Online" berichtet, ist ein Jahreswechsel genau der richtige Zeitpunkt, um seine Lebenseinstellung zu überdenken. So verrät sie: "Generell finde ich es am besten, wenn man gesund und fit ins neue Jahr startet. Man sollte seinen Lebensstil und seine Einstellung zu vielen Sachen überdenken und überarbeiten. Vielleicht kann man dadurch ein bisschen bewusster leben. Besonders in Bezug auf die Umwelt. Aber auch in Bezug auf sich selbst. Dazu gehört zum Beispiel die Ernährung. Man kann darauf achten, die Konservierungsstoffe zu streichen und dafür öfter frisch zu kochen. Eine gesunde Work-Out-Routine ist auch super!"

Selber probiert Cathy ebenfalls, die richtige Ausgewogenheit im neuen Jahr zu finden. So erläutert sie: "Ich versuche eine Balance zu finden, weil ich in erster Linie Mutter bin. Mein Sohn steht dabei an erster Stelle. Deswegen muss ich auch immer darauf achten, dass ich meine Projekte bestmöglich organisiere. Dazu gehört viel Struktur. Somit starte ich mit Vollgas ins Jahr, was die Arbeit angeht, aber lege auch immer einen Fokus darauf, dass ich genug Zeit für mein Kind und meinen Mann habe." Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy verliert auch bei einem vollen Terminkalender den Familien-Fokus nicht aus den Augen. Doch auf welche Projekte können sich Cathys Fans in diesem Jahr eigentlich freuen?

"Ich plane aktuell wieder ein tolles Yoga-Retreat in Kroatien. Ich habe ja auch mein Yoga-Buch geschrieben. Yoga gehört einfach zu meinem Leben dazu. Davon möchte ich ein Stück weitergeben. Das Yoga-Retreat wird im April auch schon zum zweiten Mal veranstaltet. Ich freue mich schon sehr darauf, weil wieder tolle Leute dabei sind und das Projekt ebenfalls medial begleitet wird", verrät Cathy. Aber nicht nur Yoga hilft Cathy dabei, um die innere Ruhe zu wahren…

So hält sich Cathy Hummels fit

"Ich gehe viel laufen. Aber ich mache natürlich auch gerne Yoga. Mittlerweile mache ich ebenfalls Kraft-Yoga, weil ich unbedingt Muskeln aufbauen möchte", erklärt Cathy weiter. Einen Detox-Januar legte die Beauty für ihr Fitness-Programm jedoch nicht ein: "Nein, bewusst gedetoxt habe ich nicht. Ich lebe eigentlich das ganze Jahr über gesund und bewusst. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe ist, dass ich im November den Halbmarathon in New York mitlaufen möchte." Und was ist ihr Geheimnis für den perfekten Mami-Glow?

Cathys Tipp für den perfekten Glow

Wie Cathy berichtet, hat sie dafür ein ganz einfaches Erfolgsrezept: "An erster Stellte steht für mich eine gesunde Ernährung. Ebenfalls sollte man viel Wasser trinken und einfach glücklich sein. Ich glaube, wenn man seine Balance im Leben gefunden hat und einfach glücklich ist, bekommt man auch diesen schönen, gesunden Glow. Natürlich muss man kein Moralapostel sein. Ich würde bei gesunder Ernährung einfach auf das Verhältnis 80:20 setzten." Eigentlich ganz simpel, oder? Von den sogenannten "Wunder-Drinks" hält Cathy jedoch nicht besonders viel…

Barbara Meier: Ihr Tipp für den perfekten Model-Glow!

Cathy mag es lieber "bissfest"

Während Promis wie J.Lo momentan auf ihre "Wunder-Drinks" schwören, ist Cathy ein absoluter Fan von Ofen-Gemüse. So erläutert sie: "Um ehrlich zu sein, bin ich gar kein Smoothie-Fan mehr. Smoothies haben für mich einfach zu viel Zucker. Sie sind nicht schlecht, wenn man zwischendurch schnell Kraft tanken muss und keine Zeit hat, um etwas zu essen. Wenn ich jedoch Zeit habe, koche ich lieber frisch und bereite mein Gemüse im Ofen zu. Somit habe ich nicht nur was zum Kauen, sondern nehme nur so viel zu mir, wie ich wirklich verdauen kann. Ich finde, dass man beim Smoothie einfach zu schnell den Überblick verliert und dadurch gar nicht merkt, wie viel man davon schon zu sich genommen hat. Wenn ich aber doch mal einen Smoothie trinke, dann nur einen green Smoothie."

Für den perfekten Smoothie hat Cathy für ihre Fans auch prompt ein Rezept parat: "Ich würde Gurke, Minze, Ingwer und ein Stück grünen Apfel mit Wasser mischen und alles richtig schön 'aufshaken'. Wenn einem das zu sauer ist, einfach ein bisschen Stevia mit dazu geben. Honig, Algarvendicksaft oder Kokosblüten gehen natürlich auch. Das ist einfach ein super Detox-Drink, der vor allem nach dem Sport getrunken werden kann, um den Körper mit den nötigen Mineralstoffen zu versorgen."