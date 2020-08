Cathy Hummels: Erschütternde Enthüllung! Jetzt kommt alles raus

Am 24. September erscheint ihr neues Buch "Mein Umweg zum Glück: Sei mutig, echt und einzigartig". Darin geht es vor allem um ein Thema, das oft unter den Teppich gekehrt wird: Depressionen. Auch Cathy litt an der tückischen Krankheit. Offen wie nie erzählt sie von ihren persönlichen Krisen. "Außerdem ist mein Buch für mich sehr emotional. Es geht vor allem um meine Depressionen und wie ich es geschafft habe, mein Lächeln wieder zu finden. Leider eine Krankheit, die man nicht sieht und genau aus diesem Grund ist sie so gefährlich", kündigt die Autorin auf Instagram an. "Mein Buch ist eine Hilfe für dich, damit du auch dir SELBST helfen kannst."