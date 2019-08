Cathy Hummels: Es ist vorbei! Sie zieht einen radikalen Schlussstrich

Reddit this

hat eine drastische Entscheidung getroffen. Ehemann Mats musste wegen seines Jobs nach Dortmund ziehen. Eigentlich wollte Cathy ihm nicht folgen, sondern vorerst in München bleiben. "Wir kriegen das im Moment sehr gut hin, er ist ja schon seit fast einem Monat weg", sagte sie noch kürzlich. Doch jetzt hat sie ihre Meinung anscheinend geändert.

Cathy Hummels: Ehe-Aus? Jetzt platzt ihr der Kragen!

Cathy Hummels hat einen Schlussstrich gezogen

Cathy und Sohn Ludwig brechen ihre Zelte ab - und ziehen nach Dortmund. Die 31-Jährige ist bereits mitten im Packstress. "Umzug Umzug Umzug - deswegen trage ich den gleichen Pulli wie gestern, weil ich mich gar nicht mehr auskenne. Kisten soweit das Auge sieht", verkündet sie auf .

Cathy musst sich jetzt sogar von ihrem geliebten Kleiderschrank verabschieden."It is time to say Bye Bye - nicht nur zu unserer Wohnung, sondern auch zu viel Klamotten. Ich hab mich frei gemacht, weil ich einfach zu viel habe", schreibt die Influencerin wehmütig. Doch die gute Nachricht für die Fans: Ihre Lieblingsstücke können bald bei fashiontale.de erstanden werden.

Im gemeinsamen Urlaub krachte es gewaltig zwischen Cathy und Mats. Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: