Cathy Hummels: "Es läuft alles schief!"

"Was steht bei euch dieses Wochenende an? Bei mir ist heute gefühlt Freitag der 13.! Es läuft alles schief. Nichts nach Plan und eine schlechte Nachricht jagt die Nächste", berichtet Cathy nun ihrer treuen Fangemeinde via "Instagram". Oh je! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy hat heute definitiv nicht ihren Glückstag! Doch zumindest kann sie sich auf die Unterstützung ihrer treuen Follower verlassen. So kommentieren sie: "Aufstehen, Krone richten!" Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Was Cathy heute alles negatives passiert ist, wollte die Beauty jedoch nicht verraten! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie diesen Tag schnell hinter sich lassen kann...