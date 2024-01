Cathy Hummels: Fiese Klatsche! Dieses Foto verärgert ihre Fans

Das Leben im Rampenlicht kann ganz schön anstrengend sein. Diese Erfahrung muss wohl jeder Promi im Laufe seiner Karriere machen. Man steht nicht nur ständig unter genauer Beobachtung, sondern wird auch für jeden Schritt kritisiert, der den Fans nicht in den Kram passt. So manch ein Star ist schon an dem Druck zerbrochen. Doch Cathy Hummels hat einen Weg gefunden, mit dem Hass umzugehen: Sie macht einfach nur das, worauf sie Lust hat und lacht über ihre Kritiker!