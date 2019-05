Cathy Hummels: Foto aufgetaucht! Baby Ludwig ist schon so groß!

Vor gut einem Jahr brachte ihren süßen Sohn mit zur Welt. Seitdem teilt die Beauty immer wieder niedliche Mama-Sohn-Fotos via Social Media, die Einblicke in ihren Mami-Alltag mit Baby Ludwig geben. Ihr neuster Post sorgt nun allerdings für besonders Aufsehen...

Cathy Hummels: Überraschende Typveränderung und ihre Fans rasten aus!

Cathy Hummels zeigt wie groß Baby Ludwig geworden ist

Via teilt Cathy nun ein Bild mit ihren Fans, welches ihre Anhänger in Staunen versetzt. Der Grund: Cathy zeigt sich auf dem Bild mit Baby Ludwig auf ihrem Schoß und es scheint, als ob ihr kleiner Spross in den letzten Monaten einen ordentlichen Wachstumsschub hingelegt hat. Auch Cathy zeigt sich sichtlich verwundert. So kommentiert sie: "Hab gerade dieses Bild gemacht. Ist er so groß oder ich so klein??? Wo ist die liebe Zeit hin? Mein Junge wird groß..." Das so ein Schnappschuss von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Cathys Fans sind ebenfalls überrascht

Wie unter dem Foto deutlich wird, sind Cathys Fans von Ludwigs Wachstumsschub genau so überrascht, wie die ihr Idol. So kommentieren sie: "Wow! Was ein Schuss er gemacht hat" sowie "Er ist so groß". Ob uns Cathy in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird, wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!