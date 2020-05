Cathy Hummels: Große Angst! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Oh je! So kennen wir Cathy Hummels ja gar nicht! Die Beauty wendet sich nun mit einer traurigen Beichte an ihre Fans!

Arme ! Erst vor einigen Tagen berichtete die schöne Frau von , dass sie unter einem bösen Keim leidet. Wie sehr Cathy die ganze Sache jedoch zusetzte, verrät sie jetzt und gibt dabei einen intimen Blick in ihr Innerstes...

Cathy Hummels: Sie spricht über die traurige Trennung!

Cathy hatte große Sorge

Wie Cathy jetzt erklärt, hatte sie vor der Diagnose große Sorge, dass sie wirklich ernsthaft krank ist. So erklärt sie gegenüber "Bild: "Dazu kam die Angst, wirklich krank zu sein und vielleicht nicht mehr lang für meinen Sohn da sein zu können." Oh je! Was für eine traurige Beichte! Die litt seit Februar unter schlimmen Magenschmerzen und entschied sich in letzter Instanz in ein Krankenhaus zu gehen, um sich untersuchen zu lassen. Dort bekam sie dann die Diagnose, dass sie sich einen schlimmen Keim eingefangen hat. Unterkriegen lässt sich Cathy davon jedoch nicht!

Cathy ist stark

"Dieser Keim wird jetzt bekämpft und dann bin ich bald wieder voller Kraft", erzählte Cathy vor einigen Tagen in ihrer -Story und beweist dadurch erneut, dass sie einfach eine absolute Power-Frau ist! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Cathy den Keim schnell besiegt und es ihr schon bald wieder besser geht!

Oh je! Was ist denn bei los?