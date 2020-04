Cathy Hummels: Große Sorge!

Arme ! Wie die nun berichtet, ist sie gerade in großer Sorge um Sohn Ludwig!

Ludwig hat Angst

Wie Cathy Hummels jetzt verrät, fällt ihrem Sohn Ludwig die aktuelle Situation ganz schön schwer. So erklärt sie besorgt gegenüber " ": "Also der Ludwig hat Angst vor diesen Masken, und wenn wir draußen sind, sagt er immer: 'Mama - Angst!' Und dann sage ich: 'Warum?' Und wenn ich die Maske aufhabe - also jetzt tatsächlich nicht diese -, dann muss ich die immer runter machen, weil diese krassen Masken, die sehen ja schon teilweise aus wie so Gasmasken." Oh je! Den Kopf in den Sand stecken, kommt für Cathy dennoch nicht in Frage...

Cathy hat ein neues Projekt

Auch wenn Cathy als Mami aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen steht, zeigt sie wie immer von ihrer starken Seite. So hat sie sogar ein eigenes Maskenprojekt in Angriff genommen: "Die Maske wird uns mindestens bis Ende des Jahres begleiten, weil sie halt einfach schützt. Und es wird sich auch einfach zum modischen Accessoire entwickeln. Aber dabei soll es halt auch maximal schützen beziehungsweise auch irgendwie stylisch sein, nicht? Ich meine, die Community-Maske ist die neue Handtasche."

