Cathy Hummels: Traurige Nachrichten von Baby Ludwig!

Arme , armer Ludwig! Eigentlich versorgte uns Cathy Hummels in den letzten Tagen immer wieder mit schönen Schnappschüssen, die sie im gemeinsamen Urlaub mit Baby Ludwig in Dubai zeigten. Doch nun die traurige Nachricht! Wie Cathy jetzt berichtet, geht es ihrem süßen Spross gerade überhaupt nicht gut...

Cathy Hummels: "Baby ist krank"

Obwohl Cathy und Ludwig heute eigentlich die Heimreise antreten wollten, verrät Cathy nun, dass sie noch einen Tag länger in Dubai bleiben müssen. So berichtet sie via " ": "Ich war eigentlich auf dem Sprung ... aber Dinge ändern sich so schnell! Baby ist krank und jetzt müssen wir noch eine Nacht hier bleiben. Den Flug kann ich ihm nicht zumuten ... drückt die Daumen, dass es ihm morgen besser geht! ABER: man muss Situationen immer so nehmen wie sie sind und deshalb freue ich mich einfach auf morgen, wenn wir wieder zuhause alle vereint sind." Welch traurige Nachricht. Doch zum Glück kann sich Cathy auf den Support ihrer treuen Fans verlassen.

Ihre Fans stehen Cathy bei

Wie unter dem Post von Cathy deutlich wird, sind ihre Follower in Gedanken bei der Mami und Baby Ludwig. So kommentieren sie: "Gute Besserung an den kleinen Hasen. Wie ätzend!" sowie "Gute Besserung kleiner Mann. Er will noch ein bisschen Sonne tanken. Ruht euch aus." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Ist zu hoffen, dass sich Ludwig schnell wieder erholt!