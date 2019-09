Cathy Hummels: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Ist bei alles ok? Eigentlich wollte die mit ihren Fans lediglich ein paar Schnappschüsse aus ihrem Alltag teilen. Doch jetzt das Traurige...

Cathy Hummels & Ann-Kathrin Götze: Zickenzoff! Es herrscht Eiszeit

Ist Cathy Hummels zu dünn

Dass Cathy ein absoluter " "-Profi ist, ist definitiv nichts Neues. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Beauty ihre Fans nicht an ihrem Leben teilhaben lässt. Ob Schnappschüsse aus ihrem Mami-Alltag, oder in festlicher Abendrobe: Cathy weiß, was ihrer Community gefällt. Doch während Cathy für ihre Bilder sonst mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wurde, sind einige ihrer Anhänger nun in großer Sorge um ihr Idol. Der Grund: Cathy ist einfach nach zu dünn!

Cathys Fans sind in Sorge

Wie unter einigen Bildern von Cathy deutlich wird, vertritt ein Teil ihrer Community eine eindeutige Meinung! Sie finden, dass Cathy wieder etwas zunehmen muss. So ist zu lesen: "Du siehst aus, als hättest du stark abgenommen. Hoffe es geht dir gut", "Wann bist du denn nur wieder so krass dünn geworden?!?" und "Irgendwie wirst du leider wieder immer dünner." Oh je! Was Cathy darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich die Worte nicht all zu sehr zu Herzen nimmt, Widersacher gibt es schließlich immer…

