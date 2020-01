Cathy Hummels: Große Sorge um ihre Gesundheit! Sie hängt am Tropf!

Arme ! Erst kürzlich war die Frau von noch dabei zu sehen, wie sie in Berlin über die "Fashion Week" tourte und ihre Fans dabei mit allerhand Storys von dem Mode-Event versorgte. Doch jetzt der Schock...

Cathy Hummels: Trennungs-Drama im Silvester-Urlaub

Cathy Hummels hängt am Tropf

Via " " meldet sich Cathy nun mit einer traurigen Nachricht zu Wort. So teilt sie in ihrem Feed ein Bild von sich, auf dem zu sehen ist, wie sie an einem Tropf hängt. Dazu kommentiert sie: "Ich war niemals so krank. Gott sei Dank geht es heute bergauf. Immerhin ist die Übelkeit weg. Wollte euch nur wissen lassen, warum es im Moment so wenig Content gibt." Oh je! Die Arme! Das so eine bittere von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Die Fans von Cathy stehen ihr bei

Wie unter dem Post der deutlich wird, kann sie sich voll und ganz auf die Unterstützung ihrer treuen Fan-Gemeinde verlassen. So kommentieren sie: "Gute Besserung und eine schnelle Genesung", "Gute Besserung aus dem Norden" sowie "Gute Besserung, werde' schnell wieder fit!" Was ihr genau fehlt, wollte Cathy allerdings nicht verraten. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie schon bald wieder genesen ist und sie diese schlimme Zeit schnell hinter sich lassen kann. Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen...

Auch bei Cathys Freundin läuft es aktuell überhaupt nicht rund...