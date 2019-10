Cathy Hummels: Haare ab! Sie überrascht mit schwarzem Bob

Reddit this

Huch, ist das wirklich Cathy Hummels? Die Influencerin überrascht auf Instagram mit einem komplett neuen Look.

hält ihre Fans via immer auf dem Laufenden. Doch mit ihrem neuesten Post sorgt sie für Aufruhr...

Cathy Hummels hat einen schwarzen Bob

Die Ehefrau von Fußballer teilte auf ihrem Profil ein Bild von sich in Jeans und lockerem Pulli. Doch nicht nur ihr lässiges Outfit, sondern etwas ganz Anderes sticht ins Auge: Cathys Haare! Die 31-Jährige hat ihre braune Mähne gegen einen schwarzen Longbob getauscht. "Hi! Ich bin Mia Wallace – wollte mal was Neues. Wie gefällt es euch?", schreibt Cathy zu dem Bild.

Ihre Anhänger sind von der haarigen Veränderung begeistert. "Sieht super aus", "Cool. Ich habe dich gar nicht wiedererkennt" und "Die Länge ist super!", lauten nur einige der vielen Komplimente. "Du sieht komplett anders aus!", stellt Promi-Kollegin fest. Die neue Frisur ist jedoch nicht von Dauer. Cathy trägt lediglich eine Perücke, wie sie in ihrer Instagram-Story auflöste.

