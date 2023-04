Cathy Hummels: Ihr altes Leben kommt unter den Hammer!

Was für eine heftige Klatsche! Mats Hummels will seinen Hochzeitsanzug nach der Trennung von Ex Cathy entsorgen. Doch ohne die 35-Jährige! Auf Instagram schrieb Cathy empört: "Tatsächlich wollte er dieses maßgeschneiderte Schmuckstück seiner Hochzeit (Original!!! Sind sogar noch Weinflecken drauf. Echter geht nicht.) mit mir, Cathy Hummels, wegwerfen." Doch das geht ihr zu weit! Auf Social Media verkündet sie nun, dass der Anzug versteigert und die Erlöse an "Ein Herz für Kinder" gespendet werden sollen. Eine tolle Geste, doch steckt dahinter mehr?