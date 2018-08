: Mama, Influencerin und absolute Trendsetterin! Während Cathy in der Vergangenheit mit ihren Post via Social Media für tausende von Frauen als Stilvorbild galt, haben ihre Anhängerinnen mittlerweile die Möglichkeit, die Looks der Mama nachzukaufen. Cathy schwingt nämlich nun selber den Design-Stift und schafft dabei regelmäßig ein Fashion-Highlight nach dem anderen! So auch ihre neue Dirndl-Kollektion...

Cathy Hummels: In ihrem Dirndl zum Oktoberfest

Obwohl bei aktuellen Temperaturen der Herbst so weit entfernt scheint, wie niemals zu vor, verkündete Cathy vor Kurzem, dass ihre Anhängerinnen nun die Chance haben, ihre neuen Dirndl-Looks zu erwerben. Cathy, die selber ein absoluter Oktoberfest-Fan ist, gibt dabei ihren treuen Stil-Nacheiferern die Möglichkeit, im "Look a like Cathy" das ganze besondere Oktoberfest-Erlebnis zu zelebrieren. Die postete dazu ein Foto via " " zu dem sie kommentierte: "Alle meine Dirndl gibt es jetzt exklusiv bei @trachten_angermaier zu kaufen. Das Besondere daran? Die ganze Familie, Mama & Papa & Bub & Madl, können im Partnerlook gehen. In jeder Filiale zu finden und auch online. Wie gefällt euch meine neue Kollektion? Bald heißt es nämlich wieder: O’zapft is." Welch wundervolle Fashion- , die von ihren Followern nicht lange unentdeckt bleibt...

Cathy Hummels: Ihre Fans sind von ihren Dirndl-Looks begeistert

Wie unter Cathys Post deutlich wird, hat sie mit ihrer neuen Dirndl-Kollektion erneut einen absoluten -Volltreffer gelandet. So schreiben ihre Follower: "Ich liebe die Dirndl von dir" sowie "Das ist ja wunderschönes Dirndl. So ein es fehlt noch in meiner Sammlung. Ich glaube ich muss morgen mal shoppen gehen". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Wer also noch nicht das perfekte Oktoberfest-Outfit im Kleiderschrank hat und im Herbst voll im Trend sein möchte, sollte einfach mal ein wenig durch Cathys Dirndl-Kollektion stöbern, da wird definitiv jeder fündig...