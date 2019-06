Cathy Hummels: Jaa, endlich ist ihr Glück perfekt!

"Nun iss mal etwas, ich seh nur noch Knochen!“ Das war noch einer der harmlosen Kommentare, die (31) vor nicht allzu langer Zeit über sich ergehen lassen musste. Damals betonte sie, dass es ihr gut gehe. Doch was keiner wusste: Die nach außen strahlende Cathy führte innerlich einen Kampf gegen sich selbst…

„Von damals passt mir keine einzige Hose mehr, jetzt habe ich endlich einen Hintern“, erzählt Cathy Hummels lachend gegenüber "Closer". Sie war Moderatorin des Milka Charity-Blobbing-Events in Hamburg. Schokolade und Cathy? Damals nicht vorzustellen! „Ich nehme es mittlerweile mit Humor und verkaufe die alten Sachen. Davon kann ich mir dann wieder etwas Neues kaufen. Ich habe kein Problem, darüber zu sprechen, das ist mein Körper, so wie er ist, und darin fühle ich mich auch sehr wohl“, erzählt die 31-Jährige stolz und gönnt sich gleich noch ein weiteres Stückchen Milka-Schokolade. So locker war die Moderatorin jedoch nicht immer. Schlimme Selbstzweifel plagten die gebürtige Münchnerin.

Cathy Hummels war früher viel zu dünn

„Wenn ich heute Bilder von damals sehe, finde ich mich auch viel zu dünn. Ich bin so froh, wie ich jetzt bin, und will auch gar nicht mehr so sein.“ Heute hat Cathy gelernt, ihr Leben zu genießen. „Ich esse relativ viel. Ich habe auch immer meine Tupperdosen dabei. Heute habe ich schon sehr viel Schokoladen gegessen“, lacht sie. „Trotzdem muss ich aufpassen, weil ich sehr viele Unverträglichkeiten habe. Ich bin aber nicht mehr dieser Moralapostel von damals. Deswegen bin ich so entspannt. Früher musste alles nach Plan laufen.“

Diese Verbissenheit zog sich durch alle Lebensbereiche. Cathy wollte Erwartungen erfüllen. Sie wollte in ihr selbst erschaffenes perfektes Bild passen. Bis jetzt! „Mir geht es so viel besser. In jeder Lebenslage. Ich habe auch gelernt, Nein zu sagen. Das konnte ich früher nicht. Es war oft so, dass Menschen nett zu mir waren und ich dachte, sie wären meine Freunde. Irgendwann habe ich dann aber verstanden, dass es nicht so ist und dass ich häufig ausgenutzt wurde. Nächstenliebe, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Loyalität gab es nicht. Das hat mir manchmal sehr wehgetan. Aber es hat mich da hingebracht, wo ich heute stehe. Ich bin einfach nicht mehr so naiv und gutgläubig. Klar glaube ich noch an das Gute im Menschen, nur bin ich vorsichtiger geworden.“

Sohn Ludwig hat Cathys Leben verändert

Auch heute noch muss die Ehefrau von Bayern-Kicker (30) häufig Kritik über sich ergehen lassen. „Wenn fremde Menschen über mich urteilen, dann ist mir das mittlerweile egal. Ich mache Social Media, weil es mir Freude bereitet und weil ich Spaß dran habe. Konstruktive Kritik lasse ich stehen. Wenn schlimme Beleidigungen dabei sind, dann lösche ich das. Aber es gibt viele positive Kommentare, auf die konzentriere ich mich dann.“ Wie dieser Sinneswandel kam? Vor allem Söhnchen Ludwig (1) brachte eine große Veränderung in das Leben der jungen Mutter. Plötzlich war alles andere unwichtig. „Ich bin angekommen. Ludwig ist die Liebe meines Lebens. Egal, wie gestresst ich bin, er lächelt mich an. Es sind so viele Kleinigkeiten, die ein Kind glücklich machen, die mich dann auch glücklich machen. Das ist nicht in Worte zu fassen. Er hört nicht auf zu lachen und zu brabbeln. Alles andere ist mir einfach nur egal!“ Und diese gesunde Gleichgültigkeit steht Cathy richtig gut!