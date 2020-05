Cathy Hummels: Jetzt bricht ihr Lügen-Gerüst zusammen

Reddit this

Sie rackert sich ab auf der Yogamatte. Trainiert bis zur Erschöpfung. „Effektiv und effizient. Meine zwei Lieblingswörter mit ‚e‘ beim Training“, sagt (32). Man sieht’s: Ihre Arme sind sehnig, die Beine knochig. Der Bauch? Ein Brett! Kurz gesagt: auf neuesten -Schnappschüssen wirkt die Frau von Fußballer (31) so dürr wie noch nie.

Zufrieden ist die Influencerin mit dem Ergebnis der täglichen Schufterei allerdings nicht, wie sie jetzt überraschend verkündete: „Ich finde, ein paar Kilo mehr standen mir echt besser. Ich wünschte, ich könnte schnipsen und zack, wäre ich auch wieder so, wie ich mich am wohlsten fühle. Aber leichter gesagt als getan.“

Cathy Hummels quatscht sich um Kopf und Kragen

Man fragt sich: Ist das ihr Ernst?! Oder doch nur ein Versuch, den kritischen Fans den Wind aus den Segeln zu nehmen? „Nur noch Haut und Knochen“ oder „Iss doch bitte etwas!“ – so äußern sich immer mehr Follower auf Instagram. Und ganz ehrlich: Es fällt ziemlich schwer zu glauben, dass Cathy wirklich zunehmen will, wenn sie sich weiterhin fast täglich beim Power-Workout mit Fitnesstrainerin Tanja Krodel zeigt.

Cathy Hummels: Baby-Beichte! Sie lässt die Bombe platzen

Cathy ist in Erklärungsnot: „Ich liebe es, Sport zu machen, euch zu animieren, euch mitzunehmen“, rechtfertigt sie sich. „Ich muss aber zugeben, dass ich durch diesen Output an Kraft merke, dass ich noch mehr essen muss. Ich muss also noch öfter und mehr kochen, weil ich es eben nur gesund und selbst gemacht mag.“ Doch statt sich mal deftige Hausmannskost zu gönnen, tischt sie nur Fisch, Gemüse und Tofu auf. Und ihren Fans offenbar eine große Portion Quatsch mit Soße…