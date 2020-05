Cathy Hummels: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Erst kürzlich wendete sich mit der bitteren Nachricht an ihre Fans, dass sie ins Krankenhaus musste, um sich untersuchen zu lassen. Was der fehlte, war bis dato noch unklar. Doch jetzt hat Cathy Gewissheit...

Cathy Hummels: Große Sorge! Sie musste ins Krankenhaus

Cathy Hummels hatte Angst

Wie Cathy ihren Fans berichtete, setzte ihr die Untersuchung im Krankenhaus ganz schön zu. Die Beauty musste sich nämlich einer Magen- und Darmspiegelung unterziehen, was für sie äußerst unangenehm war: "Ich hatte aber wirklich Angst diese Untersuchung zu machen. Allein der Gedanke daran hat mich schon gekillt. Auch der Tag davor bis zum Zeitpunkt an dem es endlich so weit ist, ist nicht angenehm." Oh je! Doch was fehlte der schönen Frau von ?

Cathy hat die Diagnose bekommen

Gegenüber " " hat Cathy nun verraten, dass sie mittlerweile das Ergebnis der Untersuchung bekommen hat. So erklärt sie: "Tatsächlich hatte ich einen Keim." Sie fügt hinzu: "Mir geht’s wieder besser, aber ich muss jetzt 14 Tage Medizin nehmen. Deswegen diese Untersuchung, weil ich seit Monaten diese Schmerzen im Magen habe und mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe." Abschließend ergänzt sie: "Ich hatte so Angst davor, weil ich schon gedacht habe, ich habe eine ernste Krankheit. Dieser Keim wird jetzt bekämpft und dann bin ich bald wieder voller Kraft." Bleibt somit nur zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht...

