Cathy Hummels: Jetzt lüftet sie ein süßes Geheimnis!

Reddit this

Das eine echte Social Media-Queen ist, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder postet die Bilder von sich, die sie in ihrem Berufs-, oder Familienalltag zeigen. Auch Ehemann und Baby Ludwig dürfen dabei nicht fehlen. Doch nun die Sensation! Auf einem ihrer jüngsten Bilder lüftet Cathy nun ein wohlgehütetes Familiengeheimnis!

Sarah Lombardi: Résumé nach dem Oktoberfest-Besuch mit Cathy Hummels!

Cathy Hummels zeigt ihren Bruder und ihre Oma

Wer sich bis jetzt gefragt hat, wie eigentlich die Familie von Cathy Hummels aussieht, sollte nun einen Blick auf das " "-Profil der Beauty riskieren. Der Grund: Cathy zeigt in ihrem neusten Post ihre Oma und ihren Bruder! Was für eine Sensation. Dazu kommentiert Cathy: "Omi, ich und mein Bruder Dr. Dr. Fischer". Was für ein schöner Familien-Post, der auch von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt!

Cathy Hummels: Komplimente von ihren Fans!

Wie unter Cathys Post deutlich wird, hat sie mit ihrem Schnappschuss bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie das Foto mit Komplimenten wie: "Oh wie schön! Es ist ein so großes Geschenk seine Großeltern zu haben! Omas sind einfach die allerbeste." sowie "Süßes Familien Bild, du kannst zu Recht stolz sein."