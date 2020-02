Cathy Hummels: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Damit hat nicht gerechnet! Eigentlich wollte die 32-Jährige ihren Fans nur mitteilen, dass sie bald für vier Wochen nach Thailand reisen wird. Dafür erntet sie derzeit jedoch heftige Kritik! Doch die will die Influencerin nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus.

Wegen Sohn Ludwig: Cathy Hummels gibt ihren Hund ab

Cathy Hummels platzt der Kragen

In einem langen -Post macht Cathy ihrem Ärger Luft: „Ich mache ein Posting, erzähle, dass ich in ein paar Tagen für einen Monat nach Thailand gehe zum Arbeiten (!!!), wohlgemerkt mit meinem Sohn, damit er seine Mama um sich hat. Und viele eurer Kommentare sind folgende: Ludwig hat Asthma, wie kannst du nur? Was führt ihr für eine Ehe? Dein Mann sieht sein Kind einen Monat nicht. Wie egoistisch, du gehst arbeiten, denkst nur an dich! Warum?"

Darauf hat Cathy keine Lust! „Ok Leute. STOPP", schreibt sie aufgebracht. „Diejenigen, die ein modernes Frauenbild haben, würden diese Fragen niemals stellen." Ihrer Meinung nach sei es völlig in Ordnung, mal für einige Wochen getrennt voneinander unterwegs zu sein. Während viele Promi-Kolleginnen ihr zustimmen, werden unter dem Beitrag mittlerweile auch wieder kritische Stimmen laut. Man kann es eben nicht allen recht machen…

Drama um Baby Ludwig! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: