Cathy Hummels: Jetzt spricht sie öffentlich vom Ehe-Aus

Schon Anfang Dezember deutete sich an, dass Cathy ihre bisherige Abwiegelungs-Strategie wohl nicht länger durchhalten kann – oder will? Jedenfalls öffnete sie einem TV-Team die Türen ihrer Münchner Villa. In der es, wie der Reporterin sofort auffiel, kein einziges Paar-Foto gibt. Verdächtig lakonisch auch Cathys Antwort auf die Frage, ob ihr Sohn seinen Papa nicht vermissen würde, der als Profi-Kicker für den BVB meist in Dortmund lebt: „Das ist er nicht anders gewöhnt“, stellte Cathy ungerührt klar. Und betonte, wieder einmal: „An erster Stelle kommt immer unser kleiner Ludwig, und der ist glücklich.“ Trennungs-Gerüchte würde sie nicht kommentieren … In der ZDF-Sendung „Leute heute“ wurde sie sogar noch deutlicher: „Selbst wenn eine Beziehung oder auch eine Ehe irgendwann mal auseinandergeht, dann ist das so. Aber das sind alles Spekulationen.“

Die nun vor Millionen Zuschauern weiter angeheizt wurden, als „Ein Herz für Kinder“-Moderator Johannes B. Kerner (56) die Spielerfrau überraschend dazu aufforderte, ihren Mann anzurufen. Die Idee kam Cathy offensichtlich so absurd vor, dass sie ungläubig nachhakte: „Soll ich wirklich versuchen, ihn zu erreichen?“ Dann fügte sie sich zwar in ihr Schicksal, doch Mats ging nicht ran, ignorierte seine Ehefrau vor laufender Kamera! Was Cathy aber nicht weiter zu wundern schien. „Er möchte nicht ans Telefon gehen“, erklärte sie dem sichtlich verdutzten Kerner. „Weil er gerade in einem wichtigen PlayStation-Spiel ist.“ Eine Tatsache, die die Gerüchteküche nicht gerade zum abkühlen bringt...

