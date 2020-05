Cathy Hummels: Jetzt spricht sie über die traurige Trennung!

Arme ! Obwohl sich die Power-Frau so schnell nicht aus der Bahn werfen lässt, wendet sie sich nun mit einer traurigen Nachricht an ihre Fans!

Cathy Hummels redet über schlimme Gedanken

Wie Cathy Hummels nun berichtet, plagen sie teilweise ganz schlimme Trennungs-Ängste, wenn sie an die Zukunft denkt So erklärt sie gegenüber " "-"Brisant": "Vor allem auch meine Eltern so zu sehen und auch meine Geschwister und meine Oma. Ich bin so ein Familienmensch. Also so, ohne meine Eltern, dieser Gedanke, dass sie irgendwann nicht mehr sind, der macht mich krass traurig." Oh je! Doch damit nicht genug! Auch die Anfeindungen einiger Fans zu ihrer Fernbeziehung mit Ehemann Mats, machen ihr ganz schön zu schaffen...

Cathy ist manchmal fassungslos

"Ich denke mir manchmal, dass es halt auch einfach wieder ein Problem unserer Gesellschaft ist, dass man halt nur das beurteilt, was man sieht. Und dass man aber halt nicht sieht, dass man nicht immer der Norm entsprechen muss, um glücklich zu sein", erklärt Cathy weiter! Ihr Familienglück lässt sie sich davon allerdings nicht kaputt machen: "Für uns funktioniert das gut. Und Ludwig und ich, wir sind auch hauptsächlich in München, ja. Aber es hat halt auch alles seine Gründe. Und er ist total glücklich und der Mats ist auf absehbare Zeit in Dortmund und sein Lebensmittelpunkt ist München." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Cathy auch in Zukunft ihre Stärke beibehält!

