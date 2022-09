Cathy Hummels: Jetzt spricht sie über die Trennung!

Mit diesem Outfit will Cathy Hummels jedoch nicht nur ihren guten Modegeschmack beweisen, sondern auch allen zeigen: "Hallo, ich bin single!" Denn das geschulte Auge erkennt sofort: Cathy trägt ihre Schleife am Rock auf der linken Seite, was bei einer Tracht dem Gegenüber deutlich machen soll: "Ich bin noch zu haben". Damit scheint sich ihr Beziehungsstatus ein vor alle Male zu klären...