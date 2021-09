Cathy Hummels: Jetzt wird es richtig bitter

Eigentlich wollte Cathy mit einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts lediglich auf ihren Auftritt als Moderatorin bei "Aftersun" aufmerksam machen und gleichzeitig ein wenig die Werbetrommel für einen berühmten Kaugummihersteller rühren. An sich keine Besonderheit. Doch wie es scheint, passt einem Großteil ihrer Community der Post so gar nicht. So heißt es unter dem Bild: "Zu einem perfekten Auftritt gehören nicht nur der perfekte Look und weiße Zähne und der prominente Name, sondern vor allem die grundsätzlichen Moderationsskills. Sollte man einfach auch mal erwähnen" sowie "Sie verkauft einfach alles. Gummi, Versicherung, Wässerchen und bald kommt noch ihr Seele dran." Autsch! Bittere Worte, die an Cathy sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...