Cathy Hummels: Knallharte Ansage! Jetzt platzt ihr der Kragen

Cathy Hummels: "Ich lass mich nicht unterkriegen"

"Es ist verdammt einfach anonym mit dem Finger auf andere zu zeigen", leitet Cathy ihr emotionales Statement auf Instagram ein. "Leider gibt es immer wieder Kommentare oder Nachrichten, die nichts mit sachlicher oder konstruktiver Kritik zu tun haben, sondern sehr aggressiv, persönlich, beleidigend und hasserfüllt sind. Warum muss das sein? Einige Nachrichten gehen dabei leider echt zu weit." Cathyist im Leben schon oft mit Hass konfrontiert worden. Sie hatte immer zwei Möglichkeiten gehabt: "Die eine war: Ich lass mich unterkriegen. Die andere hingegen war: Ich gehe weiter meinen Weg, weil nur dann bin ich glücklich und erfüllt."

Cathy Hummels kämpft gegen Mobbing im Netz

Cathys Botschaft an alle Hater: "Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr täglich zu hören bekommt wie schlecht man doch aussieht, was man alles falsch macht und das man eine schlechte Mutter für sein Kind ist? Willst du so behandelt werden, wie du mich oder andere behandelst? Niemand ist perfekt, ich nicht, aber du auch nicht." Mit ihrem emotionalen Post will Cathy anderen Betroffenen Mut machen - und ihren Teil dazu beitragen, dass der Hass im Netz gestoppt wird. "Lasst uns uns doch gegenseitig ein wenig mehr lieb haben.Wir sollten andere Menschen so behandeln, wie auch wir selbst behandelt werden wollen."