Cathy Hummels: Knallhartes Duell mit Victoria Swarovski!

O'zapft is! Und damit fiel in diesem Jahr nicht nur der Startschuss für das 186. Oktoberfest in München – auch das Rennen um die Dirndl-Queen 2019 unter den Influencerinnen ist eröffnet!

Wer wird die Dirndl-Queen?

Ganz vorne mit dabei: Cathy Hummels (31), die sich beim Entwurf ihrer neuen Kollektion für den Trachtenanbieter Angermaier besonders ins Zeug gelegt hat: „Ich habe diesmal wirklich alles selbst gemacht“, so die Hobby-Designerin. „Wirklich alles, und ich bin total stolz!“ Entstanden sind jede Menge schicke Dirndl, Kostenpunkt: bis zu 450 Euro.

Cathy Hummels & Mats Hummels: Affären-Beichte!

Doch da gibt es noch eine Promi-Lady, die sich als Designerin versucht: ausgerechnet Cathys Freundin (26). Die entwirft Wiesn- für den Trachten-Spezialisten Krüger – und die verkaufen sich wie warme Semmeln. Auf postete die „Let’s Dance“-Moderatorin jetzt stolz, dass viele ihrer Dirndl bereits restlos ausverkauft seien, nur einige wenige seien noch in Restgrößen erhältlich.

Cathy Hummels Dirndls verkaufen sich schleppend

Für Cathy ein echter Schlag, ihre Schürzen-Kleidchen sind nämlich noch reichlich im Angermaier-Onlineshop erhältlich. Ob sie Victoria trotzdem noch vom Trachten-Thron stoßen kann? Fraglich. Denn die Wiesn bereits in vollem Gange, und die meisten Besucherinnen sind längst mit traditionellen Outfits ausgestattet. Doch die ehrgeizige Cathy wird sicherlich nicht kampflos aufgeben. „Ich möchte im Modebusiness Fuß fassen“, sagte sie mal im -Interview über ihre Zukunftspläne. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Last-minute-Käuferin…

