Cathy Hummels: Kommt jetzt Baby Nummer 2?

Am Donnerstag brachte die Gerüchteküche bei einem Event in Hamburg ordentlich zum Brodeln. Sie trug eine schwarze Rüschenbluse und eine 7/8 Hose mit Schlag mit hohem Bund. In dem Outfit war deutlich eine kleine Wölbung zu erkennen. Ist die 31-Jährige etwa wieder schwanger?

Cathy Hummels spricht Klartext

Wenig später klärte Cathy via auf. "Ich muss meinen Outfit-Fail einfach weglachen - im Spiegel sah die Hose besser aus als auf Bildern. (Hier sitzt sie noch am besten) Also um Gerüchte nicht anzuheizen, da ist nichts unterwegs. Trage lediglich eine ziemlich unförmig wirkende Hose", gab sie zu.

Kein weiterer Nachwuchs für Cathy und Mats

Ein Geschwisterchen für Baby Ludwig kommt für Cathy momentan nicht in Frage. "Hand aufs Herz: Gerade im Moment weiß ich, dass ich einem zweiten Kind nicht gerecht werden würde. Weil ich gerne arbeite. Es läuft im Moment auch sehr gut. Und ich will einfach eine gute Mutter sein. Das würde mit zwei Kinder, dem Job und meinem Mann nicht gehen. Dann würde ich dem Kind nicht gerecht werden. Deswegen, ein bisschen dauert es noch", sagte sie im Interview mit . Mal sehen, wann es soweit ist...