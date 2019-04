Cathy Hummels: Krankheits-Drama um Baby Ludwig!

Reddit this

Arme Cathy Hummels! Ihr kleiner Sohn leidet an einer schweren Krankheit...

Der kleine Ludwig ist der ganze Stolz von Cathy und . Regelmäßig teilt Cathy Schnappschüsse mit ihrem kleinen Schatz auf . Doch jetzt sprach sie über ein ernsteres Thema.

Krankheits-Drama um Sohn Ludwig

Ihr Sohn leidet nämlich an Asthma. "Wir müssen stets zwei verschiedene Sprays griffbereit haben und waren schon häufig mit ihm im Krankenhaus", erzählte sie dem Magazin "Gala". Auch Cathy litt Jahre lang an der Krankheit. "Ich hatte früher auch Asthma, wäre mit sechs Jahren fast daran gestorben." Damals streichelte sie das Meerschweinchen einer Freundin, als sie plötzlich keine Luft mehr bekam. "Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin", erinnerte sich Cathy weiter.

Cathy Hummels: Gemeiner Yoga-Streit!

Cathy Hummels: "Es ist nicht schön, das eigene Kind leiden zu sehen"

Durch diese Erfahrung weiß die Spielerfrau ganz genau, wie man mit der Krankheit umgeht. "Aber es ist nicht schön, das eigene Kind leiden zu sehen", gab sie zu. Cathy will jetzt auch anderen Betroffenen Mut machen. Ihr Tipp: "Ich verzichte bei Ludwig so gut es geht auf Milcheiweiß, Weizen und Zucker. Aber in Maßen. Es gehört auch dazu, dass er mal ein Eis oder ein Stück Schokolade isst. Er soll glücklich sein."