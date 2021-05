Cathy Hummels: Lebensgefahr! Drama um Sohn Ludwig

"Das kann man sich auch vorstellen, dass das dann wie so ein Kachelofen ist, der so richtig röchelt, das vibriert richtig. So hat er teilweise geschnauft", berichtet die Vollblut-Mama jetzt im Interview mit Sender RTL. Zwei Mal wurde bei Ludwig bereits das gefährliche RS-Virus diagnostiziert. "Wenn die Sauerstoffsättigung unter 90 geht, ist es halt akut lebensgefährlich und das war halt bei ihm oft der Fall. Weil die Viren bei ihm wirklich so stark auf seine Lunge gegangen sind und er dann wirklich immer keine Luft mehr bekommen hat."