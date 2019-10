Reddit this

Cathy Hummels: Low-Carb-Pizza! So gelingt das Soulfood

Pizza ja, Kohlenhydrate nein: weiß, wie's geht und schwört auf Gemüse-Pizza. Das Low-Carb-Wunder gibt es in ganz verschiedenen Variationen. Es gilt: Auf den Pizza-Boden darf, wonach gelüstet. Einfach kreativ sein.

So easy geht die Blumenkohl-Pizza mit Kale Crunch:

Zutaten für eine Pizza:

800 g Blumenkohl

100 g gem. Mandeln

40 g Parmesan

6 Eier

4 EL Zitronensaft

8 Stängel Grünkohl

2 EL Olivenöl

2 Knochlauchzehen

6 Siele Basilikum

1 Bio-Zitrone

200 ml Essig

grober Pfeffer und Meersalz

Backpapier

Schritt 1

Blumenkohl in einer Küchenmaschine zerkrümeln, mit Mandeln, Parmesan, 3 Eiern, Salz und Pfeffer zum Teig vermengen, auf mit Backpapier ausgelegten Backblechen drücken und zu 2 Pizzaböden formen. 20-25 Minuten backen (E-Herd: 200° C / Umluft: 175° C).

Schritt 2

Schmand und 2 EL Zitronensaft verrühren. Grünkohl in Stücke zupfen, in Salzwasser blanchieren. Öl, Rest Zitronensaft und klein gehackten Knoblauch verrühren, salzen und pfeffern. Kohl mit der Marinade vermengen. Basilikum abzupfen.

Schritt 3

Zitrone in Stücke schneiden. 1 l Wasser und Essig kochen. Das Ei abkappen, in eine Schüssel geben. Mit einem Schneebesen einen Strudel erzeugen, das Ei hineingleiten lassen, bei kleinster Stufe ca. 1 Minute pochieren. Vorgang mit den anderen Eiern wiederholen.

Schritt 4

Böden mit der Creme bestreichen, Basilikum, Grünkohl, Zitronenstücke, Eier darauf verteilen, mit Pfeffer und Meersalz bestreuen.