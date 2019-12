Cathy Hummels & Mats Hummels: Baby-Knaller!

Das und ein absolutes Traumpaar sind, ist definitiv nichts Neues. Mit der Geburt von Sohn Ludwig krönten sie ihr Glück und teilen seitdem immer wieder Bilder via "Social Media", die Einblicke in ihren Familienalltag geben. Doch wie sieht es mit einem zweiten Baby für das Paar aus?

Obwohl Cathy mit ihren Jobs alle Hände voll zu tun hat, steht für sie ihr Sohn Ludwig immer an erster Stelle. So zeigt die Mami ihren Fans regelmäßig via " " aufs Neue, wie sie Beruf und Kind miteinander vereint. Doch können sich Cathy und Mats vorstellen, ein zweites Kind zu bekommen? Während sich Cathy zum Thema Baby sonst eher bedeckt hielt, plaudert die nun ganz unverblümt über das Thema Familienplanung und gibt dabei ein paar intime Details aus ihr Privatleben mit Ehemann Mats preis...

Cathy spricht über die Familienplanung

Auch wenn Cathy und Mats Vollblut-Eltern sind, will Cathy erstmal kein zweites Kind. So erklärt sie gegenüber " ": "Der Grund, wieso ich gerade noch kein Kind möchte, ist, weil ich erst mal ein Jahr schlafen will." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Ich muss oft auf die Zähne beißen. Wenn zwei, drei Stunden in der Nacht wegfallen. Ich arbeite viel und dann ist das schon knackig." Wie schade! Ob Cathy und Mats ihre Meinung wohl im nächsten Jahr nochmal ändern werden? Wir können definitiv gespannt sein...

