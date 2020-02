Cathy Hummels & Mats Hummels: Traurige Trennung!

Oh je! Die kommenden Wochen werden für Cathy und Mats Hummels alles andere als leicht. Wie die nämlich nun berichtet, werden sie und Sohn Ludwig für ganze vier Wochen ohne ihren Mats auskommen müssen...

Wegen Sohn Ludwig: Cathy Hummels gibt ihren Hund ab

Cathy Hummels spricht über die Trennung

Via " " meldet sich Cathy nun mit der traurigen Beichte zu Wort und verrät ihren treuen Followers unter einem Bild, welches sie und Mats zeigt: "Morgen gehts los - Gott sei Dank gibt es FaceTime. We will miss you. Ich glaub nach 5 h Koffer packen haben wir alles. Kennt ihr das? Man kann sich nicht entscheiden und denkt man muss ALLES mitnehmen." Oh je! Wie Cathy in einem früheren Post berichtet, wird sie für vier Wochen in Thailand sein, um dort zu arbeiten. Ein Glück, dass ihr ihre treuen Followers in dieser traurigen Zeit des Abschieds zur Seite stehen...

Cathys Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Cathy deutlich wird, kann sie sich absolut auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. So kommentieren diese: "Von Herzen alles Gute für Euch 2 dort unten", "Ganz viel Erfolg in Thailand und nach der Zeit wird das Wiedersehen bestimmt super schön" sowie "Laß dir nichts einreden und lebt euer Lebe. Ich finde toll, wie ihr alles schafft", sind nur einige Kommentare, die sich unter dem Post von Cathy finden lassen. Bleibt somit nur noch abzuwarten, wann uns Cathy mit dem ersten Schnappschuss aus Thailand überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt...

