Cathy Hummels: Riesiger Shitstorm wegen DIESEM Bild

Das ging nach hinten los! teilt mit ihren Fans immer wieder private Schnappschüsse auf . Doch ihr neuester Post sorgt für reichlich Diskussionen...

Cathy & Mats Hummels: Dieses Foto ist eindeutig!

Cathy steht mal wieder in der Kritik

Auf dem Bild ist die Spielerfrau mit einer braunen Maske im Gesicht zu sehen. "Neee, keine Sorge. Ich war nicht zu lange in der Sonne, weil ich meine Haut liebe", schreibt sie unter den Post. Doch nicht alle User bekommen den Scherz in den richtigen Hals.

"Hey, also jetzt mal ehrlich: Der Spruch 'Ich war nicht zu lange in der Sonne' mit schwarzer Tunke im Gesicht zu bringen, ist jetzt schon arg rassistisch", findet ein Follower. So einen Vorwurf kann Cathy natürlich nicht so stehen lassen! "Wenn das für dich schon Rassismus ist, dann verstehst du sehr, sehr wenig", kontert sie.

Cathy Hummels: Wundervolle Neuigkeiten! Darauf haben ihre Fans gewartet

"Das hat rein gar nichts mit Rassismus zu tun"

Viele Fans nehmen Cathy in Schutz. "Wie wäre es, wenn du die Bedeutung von Rassismus mal googelst. Das hat rein gar nichts mit Rassismus zu tun!", findet ein User. Ein anderer meint: "Sie macht Werbung für eine Gesichtsmaske. Die ist nun mal braun, weil sie aus Kaffee besteht. Dann beschwere dich doch bitte beim Hersteller der Maske darüber, dass sie das Produkt nicht in und Glitzer auf den Markt gebracht haben! Man kann es echt übertreiben!"

Sieht so aus, als würde dieser Shitstorm schnell wieder vorbeiziehen...