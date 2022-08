Cathy Hummels nach all der Schikane: Jetzt rechnet sie öffentlich ab

In einem ihrer jüngsten Posts wendet sich Cathy nämlich nun mit eindeutigen Worten an all ihre Hater und gibt zu verstehen: "Liebe Hater spart euch diese dummen Hasskommentare. Ich lösche sie, blockiere euch, wenn ihr mich beleidigt, anschließend zeige ich euch an." Sie ergänzt: "Es ist sehr auffällig, dass ich von euch 'attackiert' werde, wenn ich Dinge tue oder trage, die eben NICHT MAINSTREAM sind, ich von euch angefeindet werde. Ich trage was ICH will." Wow! Eine Ehrliche Aussage, die zeigt: Cathy hat genug von all den Anfeindungen gegen ihre Person! Ob sie ihren Angreifern dadurch wohl den Wind aus den Segeln nehmen konnte? Wir können gespannt sein ...