Cathy Hummels nach Liebes-Aus: Neue traurige Details enthüllt! Das hat sie nicht verdient!

Cathy Hummels kündigte auf Instagram an: "Ich mache einen Neuanfang. Seelisch, körperlich und optisch. Cathy 2.0". Gesagt, getan: Statt ihres natürlichen Looks zeigte sie sich plötzlich so, wie es unter Influencerinnen gerade angesagt ist: Fake-Wimpern, betont buschige Augenbrauen, schmollige Lippen und sogar aufgesprayte Sommersprossen! Beim Profi kosten diese "Freckles" übrigens schon mal 250 Euro…

Doch Moment, an wen erinnert uns dieser neue Style? Richtig: An Model Céline Bethmann, die nach einem intimen Date mit Mats Hummels für Schlagzeilen und Liebes-Frust bei Cathy sorgte. Bleibt die Frage: Wollte Cathy nur ihre Rivalin erschrecken? Oder ihren Noch-Ehemann beeindrucken? Mensch Cathy, das hast du doch gar nicht nötig…