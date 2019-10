Reddit this

Eigentlich wollte (31) nur ein paar fröhliche Strandfotos mit ihren Fans teilen. Doch stattdessen schockiert sie auf aktuellen Bildern aus dem Dubai-Urlaub mit ihrer extrem mageren Figur. Dabei hatte sie nach der Geburt ihres Sohnes Ludwig doch gerade ihre neuen Kurven gefeiert! Schlägt ihr etwa die Sorge um ihre Ehe mit -Gatte Mats (30) auf den Magen? Denn der bekommt auf eindeutige (Sex-)Angebote von heißen Ladys…

Seit vier Jahren sind Cathy und Mats verheiratet. Doch es dürfte für die Moderatorin nicht immer leicht sein, mit einem Frauenschwarm zusammen zu sein. Seit Kurzem wird Mats auf Instagram gnadenlos angebaggert: Weibliche (Fußball-)Fans hinterlassen haufenweise Herzchen- und Flammen-Emojis – auch extrem freizügige Damen kommen tieren immer wieder seine Fotos, und zwar mit eindeutig zweideutigen Anträgen. Beispiele gefällig? „Meine Brüste sind groß, willst du sie halten?“ und „G**** Sau“ heißt es da unter einem aktuellen Insta-Pic, auf dem der Sportler lässig an einer Wand lehnt…

Hungert Cathy Hummels aus Eifersucht?

Klar, viele Frauen träumen davon, sich einen Profi-Kicker zu angeln und ein sorgenfreies Leben zu führen. Dass Mats verheiratet ist, hält sie nicht von ihren Avancen ab. Dass Cathy und Mats derzeit auch noch in unterschiedlichen Städten leben – sie mit ihrem gemeinsamen Sohn in München, er in Dortmund – macht die Situation für Cathy sicher nicht einfacher. Kommt daher ihre extrem schmale Silhouette? Dass sie immer weniger wird, sah man auch schon vor Dubai: Bei einer Preisverleihung zeigte Cathy sich kürzlich mit streichholzdürren Armen und Beinen auf dem roten Teppich…

Ob da auch Mats begann, sich ernsthaft zu sorgen? Denn nur wenige Tage später eilte er an ihre Seite und unterstützte sie: Unter ein gemeinsames Foto, das die beiden auf einem von Cathy veranstalteten Event auf dem Oktoberfest zeigt und auf dem sie sich eng umschlungen halten, schrieb sie: „Und mein Mann kam für mich vorbei.“ Mats hat die aufdringlichen Kommentare mittlerweile übrigens löschen lassen – vielleicht um Cathy zu versichern, dass sie nichts zu befürchten hat, und ihr dadurch wieder mehr Seelenfrieden zu schenken…

