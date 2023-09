Cathy Hummels packt aus: Mats Hummels zerstörte ihr Selbstbewusstsein

In Désirée Nicks Podcast "Golden Girl Gossip" spricht Cathy nun über nicht so schöne Erfahrungen, die sie während ihrer Ehe mit Mats Hummels gemacht hat. "Es hat meinem Selbstbewusstsein geschadet", gibt die 35-Jährige zu. Als Ehefrau eines Fußball-Profis brauch man ein dickes Fell - doch das ist gar nicht mal so einfach: "Das Problem ist, dass ich es eigentlich hatte, aber die Welt da draußen degradiert dich ganz oft.", sagt Cathy und stellt fest, ganz oft nur als "die Frau von" angesehen worden zu sein. Obwohl sie "gemeinsam gewachsen" sind, "war er der Megastar und ich war die Frau an seiner Seite", erklärt Mats Hummels Ex.

Doch das liegt mittlerweile zum Glück in der Vergangenheit und Cathy ist selbstbewusst wie noch nie. Vor allem ihr "Playboy"-Shooting sei für die Moderatorin wie eine Art "Befreiungsschlag" gewesen: "Es war für mich ein Zeichen von: Ich mag mich so wie ich bin", sagt Cathy abschließend.